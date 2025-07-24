Ціни на молочну продукцію зростають: в Україні дефіцит сировини

Вартість молочної продукції протягом останнього року лише зростала, жодного полегшення цін не було і поки не передбачається. Зростання вартості молочних продуктів пов'язують з гострим дефіцитом молока-сировини.

Чому ціни на молочні продукти продовжують зростати?

У другій половині липня закупівельні ціни на молоко зросли через дефіцит молока-сировини та високий експортний попит на біржові товари, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока.

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Експорт вершкового масла за півріччя виріс на 50%, а девальвація гривні стимулює зростання цін на готову продукцію. Очікується подальше підвищення закупівельних цін на початку серпня, однак існують ризики їх зниження в другій половині місяця через невизначеність із торгівлею з ЄС після скасування АТЗ,

– зазначає аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі.

Нові квоти ще не затверджені через спротив країн Центрально-Східної Європи, що може призупинити експорт української молочної продукції, каже він.

Які закупівельні ціни на молоко?

За даними асоціації, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 22 липня склала 16,14 гривні за кілограм без ПДВ, що на 14 копійок більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,70 гривні за кілограм без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 20 копійок.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,85 гривні за кілограм без ПДВ (+10 копійок). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,30 до 16,35 гривні за кілограм без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 15 копійок.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,45 гривні за кілограм без ПДВ і не змінилася відносно другої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 гривень за кілограм. Максимальна ціна становила 15,60 гривні за кілограм. Нижня і верхня межі цінового діапазону залишилися без змін.

Важливо! Ціни на готову продукцію ростуть під впливом девальвації гривні. Покращилася рентабельність виробництва сухого молока, казеїну, сирного продукту. Ймовірне підвищення ціни на молоко-сировину на 20 – 30 копійок на початку серпня, враховуючи його дефіцит в Україні та бажання виробників збільшити виручку від реалізації молочної продукції поки існує активний попит на біржові товари на зовнішніх ринках, зазначають у асоціації.

Що буде з цінами на "молочку" далі?

Щодо ризиків подальшого зниження закупівельних цін, Кухалейшвілі зазначає, що після відміни Єврокомісією в червні автономних торгівельних заходів (АТЗ), Україна та ЄС переглянули торгову угоду, погодивши нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року.

Однак новий документ досі не підписаний через позицію Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини навколо мит та квот для українського зерна, які також прописані в угоді. Існує ризик призупинення експорту молочної продукції з України в ЄС наступного місяця, якщо нові умови не почнуть діяти незабаром.

Зверніть увагу! Вірогідно, чинних квот ЄС на масло і сухе молоко вистачить до кінця серпня, тоді як постачання товару з урахуванням мит не є вигідними для українських експортерів, зазначає аналітик.