Менше корів – більше виробництва: як змінюється ринок свіжої молочної продукції

Скорочення поголів’я корів у приватному секторі змінює баланс на молочному ринку України. Виробники нарощують випуск продукції, але стикаються зі зростанням витрат і жорсткою конкуренцією.

Ринок зміщується у бік промислового виробництва

Зменшення кількості корів у господарствах населення стимулює розвиток сегмента промислово виготовлених свіжих молочних продуктів, повідомляє ІНФАГРО. Це відкриває можливості для переробних підприємств поступово збільшувати обсяги виробництва та зміцнювати свої позиції на ринку.

Водночас розширення відбувається в непростих умовах. Основний попит зосереджений у сегменті продукції з невисокою маржинальністю, що змушує виробників працювати з мінімальними прибутками. Конкуренція між компаніями залишається високою, адже кожен гравець прагне закріпитися на полицях роздрібних мереж.

Витрати зростають, ціни можуть піти вгору

Традиційні інструменти боротьби за споживача – акції та знижки – поступово втрачають ефективність. Попри відносно доступну сировину, виробники стикаються зі зростанням витрат на пакування, енергоносії та логістику, що тисне на собівартість продукції.

У таких умовах частина компаній уже розглядає підвищення базових цін. Найімовірніше, подорожчання торкнеться окремих категорій товарів, тоді як продукти з високим вмістом жиру – зокрема сметана, вершки та жирні сири – тимчасово залишатимуться стабільнішими в ціні. Це пояснюється необхідністю збуту надлишків молочного жиру.

Загалом галузь демонструє тренд на збільшення використання сировини для виробництва свіжої продукції та поступове зростання обсягів випуску порівняно з минулим роком.

Середні ціни на молоко у супермаркетах, за даними "Мінфіну":

Галичина (950 – 1000 грамів): від 53 до 62 гривень.

Селянське (900 – 950 грамів): від 47 до 73 гривень (ультрапастеризоване дорожче).

Ферма (900 грамів): 50 – 70 гривень.

Власні марки мереж: від 36 – 42 гривень.

Продуктовий кошик змінюється: що буде з цінами на продукти у травні?

У травні очікується подальше зростання цін на молочні продукти та крупи, зокрема на гречку і пшоно.

Ціни на овочі з борщового набору зросли, тоді як на м'ясо відбулися коливання цін залежно від виду.

Для господарств населення в травні очікується зниження цін на молоко другого ґатунку приблизно на 2% порівняно з квітнем – до 9,61 гривні за кілограм. Серед причин – нижча якість продукції, значні логістичні витрати та зростання пропозиції з боку особистих селянських господарств.