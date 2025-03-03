Ціни на молоко-сировину продовжують поступово знижуватись

Закупівельні ціни на молоко в Україні продовжили падати у другій половині лютого. Зниження цін відбувається на тлі падіння попиту на молочну продукцію та нерентабельності виробництва сухого молока й вершкового масла.

Закупівельні ціни на молоко падають

Аналітик Георгій Кухалейшвілі розповів, що станом на 24 лютого середня закупівельна ціна молока екстраґатунку становила 16,80 гривні за кілограм без ПДВ, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Асоціацію виробників молока". Це на 60 копійок менше, ніж місяць тому.

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Молоко вищого ґатунку коштувало 16,65 гривні за кілограм (-30 копійок), а першого ґатунку – 16 гривень за кілограм (-40 копійок). Загалом середньозважена ціна на всі ґатунки знизилася до 16,60 гривні за кілограм (-48 копійок).

Зверніть увагу! Фактором тиску на закупівельні ціни залишається низька купівельна спроможність українців та зменшення споживання молочної продукції на внутрішньому ринку. Споживачі не були готові до зростання цін наприкінці 2024 року, що спричинило скорочення попиту.

Які прогнози щодо цін на найближчий час

За прогнозами, до 1 березня середня закупівельна ціна може опуститися до 16,40 – 15,50 гривні за кілограм без ПДВ. Водночас акційні знижки на молочну продукцію в березні можуть пожвавити ринок та підтримати ціни.

Подальша динаміка залежатиме від рішень ЄС щодо продовження безмитного експорту української молочної продукції. Якщо будуть відновлені квоти, це може призвести до скорочення експорту, зростання надлишків молока на внутрішньому ринку та подальшого зниження закупівельних цін.

Цікаво! З червня 2025 року очікується збільшення виробництва молока внаслідок запуску нових молочних ферм на Заході України. Це може посилити тиск на ринок, проте частково ситуацію врівноважить запуск у четвертому кварталі 2025 року оновленого підприємства "Гадячсир", яке зможе переробляти понад 300 тонн молока на добу.