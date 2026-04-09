Пальне з полів: як ріпак може зменшити залежність України від імпорту енергоносіїв

Україна має потенціал частково забезпечити себе пальним завдяки вирощуванню ріпаку. Втім, попри значні площі та експорт, внутрішнє виробництво біодизеля поки залишається обмеженим.

Ріпак як джерело пального: який потенціал України?

Україна здатна покривати значну частину потреб у пальному за рахунок власного агросектору, повідомляє "Комерсант український". Йдеться насамперед про виробництво біодизеля з ріпаку, який уже вирощується у великих обсягах.

Про це заявив Олександр Захарчук, представник Інституту аграрної економіки. За його словами, з одного гектара ріпаку можна отримати понад одну тонну біопалива.

З урахуванням того, що посівні площі цієї культури в Україні перевищують один мільйон гектарів, потенціал виробництва є значним. Для порівняння, щорічна потреба аграрного сектору в дизельному пальному становить близько 0,9–1,0 мільйона тонн.

Європа переробляє, а Україна лише експортує

Наразі Україна залишається одним із ключових постачальників ріпаку на ринок Європейського Союзу. Водночас основна додана вартість формується вже за кордоном.

У країнах ЄС біодизель є важливою складовою енергетичного сектору, а ріпакова олія – головною сировиною для його виробництва. Її частка у структурі рідкого біопалива сягає 70–80%. Серед лідерів із виробництва такого пального – Німеччина, де активно переробляють імпортовану українську сировину.

В Україні ж цей напрям лише розвивається. За словами експерта, існують окремі малі та середні підприємства, які виробляють біодизель із ріпакової олії, однак їхні потужності обмежуються кількома десятками тонн на добу. Тож попри значний сировинний потенціал, масштабне виробництво пального всередині країни поки не налагоджене.

