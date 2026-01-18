Вилов раків у січні: які обмеження діють і що варто знати про штрафи

Щороку в Україні встановлюють обмеження щодо вилову раків, які переважно встановлені на певний період, здебільшого з грудня. Це зроблено для збереження популяції. Крім того, у водоймах України водяться 3 види раків, один із яких занесений до Червоної книги.

Чи можна ловити раків у січні?

У Держрибагентстві пояснюють, що обмеження щодо вилову раків у всіх водних об'єктах України тривають з грудня 2025 року по кінець червня 2026 року, а це означає, що у січні робити це також заборонено, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Яку рибу можна зловити у січні: важливі поради для рибалок

Зокрема з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року це робити заборонено загалом на всіх рибогосподарських водних об'єктах України, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському водосховища – з 15 грудня.

Натомість в Закарпатській області вилов заборонений протягом року, а все через те, що у водоймах області здебільшого водиться широкопалий рак, а він занесений до Червоної книги.

Загалом період заборони вилову припадає на період спарювання, виношування ікри та першої линьки у раків. Обмеження введені для того, щоб зберегти популяцію тварин.

Які є штрафи за незаконний вилов раків?

Незаконне добування раків передбачає як адміністративний штраф, так і кримінальну відповідальність, відповідно до завданого пошкодження. Крім того, йдеться і про відшкодування збитків – 3 332 гривні за одного рака, якого впіймали у період заборони на вилов.

Цікаво, що штрафи на незаконний вилов риби, відповідно до постанови Кабміну № 1042, становить: за форель – 7 225 гривень, за сома – 5 117 гривень, за коропа – 3 706 гривень, а судак – 3 587 гривень.

Відтак загалом за порушення правил рибальства порушення становить від 34 гривень до 170 гривень. Грубі порушення становлять штраф у розмірі від 340 до 680 гривень з конфіскацією майна. А заподіяна значна шкода обкладатиметься штрафом від 17 000 гривень до 51 000 гривні.

Коли найкраще ловити рибу у січні?