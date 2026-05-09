Чи можна законно звести другий житловий будинок на своїй земельній ділянці

Для багатьох українців приватний будинок – це не лише місце для життя, а й простір, який із часом хочеться розширити чи навіть облаштувати для кількох поколінь родини. Нерідко саме тому виникає ідея звести на власній ділянці ще одну споруду.

Чи можна будувати другий будинок?

Утім, на практиці тут виникає чимало юридичних нюансів – від цільового призначення землі до містобудівних обмежень і реєстрації нерухомості. У деталях розбирався 24 Канал.

Дивіться також Не всі дерева на власній ділянці можна спиляти: які види під забороною

Раніше Міністерство розвитку громад та територій відповідало на запит компанії DreamDim – щодо можливості будівництва двох індивідуальних житлових будинків на одній присадибній земельній ділянці. У відомстві посилалися на норми цивільного та земельного кодексів, а також Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", де житловий будинок прописаний в однині.

Враховуючи викладене, законодавством не передбачено будівництво двох чи більше індивідуальних житлових будинків (садиб) на одній присадибній земельній ділянці,

– зауважили у листі.

Водночас обмежень щодо кількості інших споруд господарського призначення немає – гаражі, літні кухні, сараї, майстерні чи навіть гостьові будинки. Щоправда, ані прописатися там, ані згодом окремо продати такий "другий дім" не вдасться.

Чи існує розв'язання проблеми?

Законно звести два житлові будинки можна лише в разі поділу земельної ділянки, що передбачає послуги геодезистів і подальшу реєстрацію нових кадастрових номерів та адрес.

Експерти Центру безоплатної правничої допомоги нагадують, що в окремих випадках це може бути неможливим. Наприклад, коли немає змоги облаштувати окремий доступ до вулиці чи проїзду для кожної новоствореної частини.

За словами юристів, проблемою також може стати занадто мала площа. Не завжди вдається дотриматися мінімального розміру присадибної території, будівельних норм щодо відстаней між спорудами чи доступу пожежної техніки тощо.

Що ще варто знати про облаштування дому?