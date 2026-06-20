Найбільша молочна ферма у світі: де вона розташована та чим вражає

Найбільші у світі ферми з виробництва молока розташовані не в Європі, і навіть не в США, які славляться своїм скотарством. Як не дивно, але одне з таких підприємств нещодавно відкрили посеред пустелі.

Найбільша молочна ферма A2A2

Унікальний молочний комплекс Mleiha Dairy Farm збудували в еміраті Шарджа в ОАЕ. Ферма офіційно потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найбільша у світі ферма корів A2A2, повідомляє DairyNews.today.

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Комплекс у Млейсі займає близько 20 тисяч квадратних метрів і фактично поєднує ферму та переробний завод. Тут працюють автоматизовані доїльні установки, пакувальні лінії та сучасні системи контролю за здоров'ям тварин.

За даними Книги рекордів Гіннеса, на підприємстві утримують 6 495 корів. Ферма здатна виробляти близько 100 тисяч літрів молока на добу

На фермі діє доїльний зал із 80 платформами, який дозволяє обслуговувати до 500 корів на годину. Тварин доять тричі на день, а пакувальні лінії випускають до 4 500 упаковок продукції щогодини.

Особливість ферми у тому, що корови на ній мають генотип A2A2 і виробляють молоко, що містить лише бета-казеїн А2. Виробники зазначають, що таке молоко для людей легше для травлення порівняно зі звичайним, яке містить одночасно білки А1 та А2.

Найбільша ферма за кількістю корів

Водночас найбільшою молочною фермою у світі за кількістю поголів'я залишається китайська компанія Modern Dairy.

Станом на 2025 рік компанія утримувала близько 456 – 490 тисяч корів, розміщених на десятках сучасних ферм по всьому Китаю. В окремих комлпексах можуть утримуватися понад 200 тисяч корів.

Компанія самостійно займається вирощуванням високоякісних кормових культур, наприклад, люцерни, селекцією та розведенням тварин, виробництвом кормів, ветеринарним контролем та безпосередньо доїнням і логістикою.

На фермах використовують гігантські автоматизовані доїльні зали карусельного типу. Наприклад, одна з їхніх локацій обладнана одразу кількома каруселями на 80 корів кожна, які працюють безперервно.

До тогож на кожну тварину встановлено цифровий датчик, який зчитує її стан здоров’я, активність та обсяг відданого молока в режимі реального часу. У підсумку середній річний надій на одну корову становить близько 12.8 тонн молока, що є одним із найвищих показників у світі.

Нагадаємо, в Україні оголосили переможців рейтингу "Молочні рекорди України-2026". Найпродуктивнішою стала корова Сосна з ТОВ "Агрофірма ім. Шевченка" на Чернігівщині. За дев'ять лактацій тварина дала 141 455 кілограмів молока, встановивши рекорд країни.