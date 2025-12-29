Польща майже вдвічі наростила імпорт яєць: Україна – головний постачальник

За дев'ять місяців 2025 року імпорт харчових яєць до Польщі зріс майже удвічі й перевищив 25 тисяч тонн. Найбільше продукції на польський ринок поставила Україна, водночас експорт яєць із Польщі залишився майже на рівні минулого року.

Польща купила найбільше яєць з України

Національний центр підтримки сільського господарства Польщі (KOWR) повідомив, що імпорт харчових яєць до Польщі упродовж перших дев'яти місяців 2025 року зріс майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року та сягнув 25,4 тисячі тонн, передає 24 Канал із посиланням на Bankier.pl.

Водночас експорт яєць різного призначення з Польщі у січні – вересні 2025 року становив 179,8 тисячі тонн, що майже відповідає показнику минулого року (181,6 тисячі тонн).

Найбільшим постачальником яєць на польський ринок залишається Україна. За перші три квартали 2025 року з України до Польщі було імпортовано близько 10 тисяч тонн яєць, тоді як за аналогічний період 2024 року – 5,6 тисячі тонн. Другу позицію серед постачальників посідає Латвія – 3,9 тисячі тонн проти 2,5 тисячі тонн роком раніше. Значне зростання імпорту також зафіксовано з Болгарії – до 2,1 тисячі тонн, тоді як у січні – вересні 2024 року постачання становили лише 19 тонн.

Натомість імпорт яєць із Німеччини різко скоротився – з 3 тисячі тонн у 2024 році до 391 тонни у 2025. Новим гравцем на ринку стала Туреччина, з якої за дев'ять місяців 2025 року було імпортовано майже 1,2 тисячі тонн яєць, тоді як торік постачань не було.

Цікаво! За словами президента Національної федерації птахівників і виробників яєць Польщі Павела Подставки, зростання імпорту пов'язане насамперед із необхідністю збереження експортних ринків.

В Україні помітно зріс виторг від експорту яєць