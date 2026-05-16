Найдешеві гектари: де в Україні вигідно придбати землю весною 2026 року

В Україні вже майже 5 років відкритий ринок землі. Завдяки ньому всі охочі можуть дізнатися вартість гектарів в країні. Зокрема у кожному регіоні вартість різна.

Де в Україні найдешевша земля?

Про це свідчать дані Опендатаботу за березень 2026 року.

Середня вартість гектару у березні становила 73 962 гривні. Це дешевше, ніж ціна у лютому поточного року – 69 778 гривень за гектар.

Водночас площа проданих земель становить 23 793 гектарів.

Найдешевша земля фіксувалась у трьох регіонах:

Херсонщина (35 668 гривні);

Запоріжжя (41 842 гривні);

Сумщина (41 968 гривні).

Де в Україні найдорожча земля?

Лідерами ж є Івано-Франківська область, а ще Київська та Львівська.

Івано-Франківська – 172 495 гривень за гектар; Київська – 161 603 гривні за гектар; Львівська – 125 491 гривня з гектар.

Як зазначали у Мінекономіки України, попри повномасштабну війну, ринок землі зберігає функціональність та демонструє послідовний розвиток.

Найвищі ціни на землю у 2025 році зберігалися у західних та центральних областях країни. А у прифронтових регіонах вартість є нижчою.

Найдорожчі землі:

в Івано-Франківській області – до 165 615 гривні за гектар;

у Тернопільській – до 126 068 гривень за гектар;

Львівська та Вінницька – понад 80 – 100 тисяч гривень за гектар.

Найдешевші – у прифронтових регіонах: Херсонська, Миколаївська, Запорізька – приблизно 35 – 38 тисяч гривень за гектар землі.

Зокрема найбільша кількість угод за весь період функціонування ринку землі (тобто з 2021 року) в Україні була зафіксована в Сумській (32 396), Полтавській (31 478) та Вінницькій (27 970) областях. Про це повідомила Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Цікаво! А найнижча активність зафіксована у Волинській області (1 307 угод, Рівненській (1 352) та Запорізькій (2 479) областях.

Що ще варто знати про ринок землі?

Заступник голови Всеукраїнської агараної ради у коментарі для 24 Каналу розповідав, що є 2 сценарії розвитку подій на ринку землі. Наприклад, якщо військові дії продовжуватимуться, то земля надалі залишатиметься серйозним фінансовим активом. Якщо ж мова буде йти про завершення війни, то буде посилюватися головний український ресурс, тобто земля.

Водночас чимало земель наразі не можна приватизувати. Серед них землі загального користування населених пунктів, штучно створені земельні ділянки тощо.

Експертка Марина Шарапа нагадала: наразі забороняється безоплатна передача землі державної та комунальної власності у приватну власність. Причиною є дія воєнного стану в країні.