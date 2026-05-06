Циклон б'є по врожаю: на Закарпатті прогнозують втрати фруктів і овочів

На Закарпаття насувається потужний циклон, який несе шквали, зливи та різке похолодання. Аграрії попереджають: негода може суттєво вдарити по врожаю ранніх культур.

Негода з різким похолоданням накриває регіон

У Закарпатській області прогнозують суттєве погіршення погодних умов через активний південний атмосферний фронт, повідомляють "Новини Закарпаття". Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності, попереджаючи про ризики як для транспорту, так і для агросектору.

Очікується різка зміна погоди: протягом доби можливі сильні дощі та зливи, грози, а також пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. У гірських районах температура може знизитися до 3 – 5 градусів тепла.

Такі погодні умови є критичними для травня, коли більшість плодових культур перебуває у фазі цвітіння та формування зав'язі.

Під загрозою врожай ягід і садів

Аграрії регіону вже попереджають про можливі втрати врожаю. Найбільше ризикують ранні фрукти та ягоди, зокрема полуниця, а також сади з яблунями, черешнями та сливами.

Сильний вітер може пошкодити до половини зав'язі на деревах, що безпосередньо вплине на майбутні обсяги продукції. Водночас підвищена вологість створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань, зокрема гнилі на ягідних плантаціях.

Додатковим фактором ризику є зниження температури, яке уповільнює розвиток рослин у відкритому ґрунті. У разі значних втрат це може призвести до дефіциту ранньої продукції та подальшого зростання цін на ринках.

Посівна під загрозою: Україна різко відстає за темпами сівби ключових культур

Україна у 2026 році відстає за темпами сівби через затяжну і холодну весну та надмірне зволоження ґрунтів.

Станом на початок травня засіяно лише 30% площ під кукурудзою та соняшником, що може негативно вплинути на врожайність.

У разі подальших затримок аграріям доведеться або переходити на швидкостиглі гібриди, або працювати в умовах підвищених ризиків. Додаткові проблеми можуть виникнути через активний розвиток бур'янів і хвороб.