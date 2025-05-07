БЕБ почало розслідування розкрадання державного зерна на Полтавщині

Детективи Бюро економічної безпеки розслідують розкрадання зерна на одному з елеваторів Полтавщини. Він входить до Державної продовольчо-зернової корпорації України.

БЕБ розслідує розкрадання державного зерна

Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування за фактом нестачі кукурудзи на майже 3 мільйони гривень на елеваторі АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ), повідомляє 24 Канал із посиланням на Latifundist.com. Розслідування проводять детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області.

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Під час інвентаризації врожаю 2020–2022 років інвентаризаційна комісія зафіксувала нестачу 650 тонн зерна кукурудзи. Факт розкрадання зерна підтверджено висновками судово-економічної експертизи.

Важливо! Наразі колишньому директору філії повідомлено про підозру. Його звинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже мільйон гривень, слідство триває.