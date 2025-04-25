Що відомо про затримане судно

Це судно вивезло з Криму 5 тисяч тонн викраденого українського зерна, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії. Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування рашистами української агропродукції,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Зверніть увагу! Затримання судна провели завдяки співпраці СБУ і Держприкордонслужби, це відбулося у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України.

Як повідомляє Держприкордонслужба, під час обшуку на борту було вилучено такі докази:

навігаційне обладнання;

документи;

та інші докази.

Станом на зараз, розслідування триває. Судно перебуває під арештом, а екіпаж передано для проведення процесуальних дій.