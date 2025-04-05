Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він назвав причини збільшення активності вивезення зернових з окупованих територій.

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Є дві причини, чому росіяни збільшили вивіз зерна

Російські загарбники крадуть вдвічі більше українського зерна. Одна з причин – геополітична. Росіяни все ж таки очікують потепління у відносинах зі США та зменшення санкційного тиску, що може відкрити нові коридори та можливості для експорту.

Також причина в тому, що у 2024 році значно зменшилась урожайність на території Росії. Відповідно через це ворог краде більше з тимчасово окупованих територій України. Попри те, що у Запорізькій та Херсонській областях також падає врожайність, зокрема через підрив окупантами Каховського водосховища влітку 2023 року.

Російські каравани з краденим зерном: відео Петро Андрющенко

Зазвичай напередодні нового сезону росіяни залишають зерно виключно для посівної компанії, а решту вивозять в Ростов-на-Дону й звідти морем воно йде по різних портах.

Однак минулого року залишалось набагато більше зерна. Такого потоку караванів ми не бачили й це до того ж, що навіть на окупованих територіях росіяни зібрали зерна менше, аніж попередні роки,

– мовив Андрющенко.

За його словами, зараз росіяни повторюють те саме, що було під час Голодомору. Ймовірно, окупанти готуються, що в них будуть проблеми зі збором урожаю у 2025 році, тому що російські так звані чорноземи розташовані, зокрема, в прифронтовій території.

До слова, російські загарбники планують збудувати 7 елеваторів на окупованій Донеччині для зберігання вкраденого українського зерна. Загалом там зберігається близько 165 тисяч тонн українського зерна для незаконного збуту в треті країни, зокрема до Ірану.