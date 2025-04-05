Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он назвал причины увеличения активности вывоза зерновых с оккупированных территорий.

К теме Аппетиты нарастают: россияне бешеными темпами вывозят из Мариуполя несколько вещей

Есть две причины, почему россияне увеличили вывоз зерна

Российские захватчики воруют вдвое больше украинского зерна. Одна из причин – геополитическая. Россияне все же ожидают потепления в отношениях с США и уменьшения санкционного давления, что может открыть новые коридоры и возможности для экспорта.

Также причина в том, что в 2024 году значительно уменьшилась урожайность на территории России. Соответственно поэтому враг ворует больше с временно оккупированных территорий Украины. Несмотря на то, что в Запорожской и Херсонской областях также падает урожайность, в частности из-за подрыва оккупантами Каховского водохранилища летом 2023 года.

Российские караваны с краденым зерном: видео Петр Андрющенко

Обычно накануне нового сезона россияне оставляют зерно исключительно для посевной компании, а остальное вывозят в Ростов-на-Дону и оттуда морем оно идет по разным портам.

Однако в прошлом году оставалось гораздо больше зерна. Такого потока караванов мы не видели и это к тому же, что даже на оккупированных территориях россияне собрали зерна меньше, чем предыдущие годы,

– сказал Андрющенко.

По его словам, сейчас россияне повторяют то же, что было во время Голодомора. Вероятно, оккупанты готовятся, что у них будут проблемы со сбором урожая в 2025 году, потому что российские так называемые черноземы расположены, в частности, в прифронтовой территории.

К слову, российские захватчики планируют построить 7 элеваторов на оккупированной Донетчине для хранения украденного украинского зерна. Всего там хранится около 165 тысяч тонн украинского зерна для незаконного сбыта в третьи страны, в частности в Иран.