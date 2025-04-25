Что известно о задержанном судне

Это судно вывезло из Крыма 5 тысяч тонн похищенного украинского зерна, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Чтобы скрыть преступления оккупантов, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии. Во время обыска на судне обнаружены документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления рашистами украинской агропродукции,

– говорится в сообщении СБУ.

Обратите внимание! Задержание судна провели благодаря сотрудничеству СБУ и Госпогранслужбы, это произошло во внутренних водах Черноморской акватории Украины.

Как сообщает Госпогранслужба, во время обыска на борту были изъяты следующие доказательства:

навигационное оборудование;

документы;

и другие доказательства.

По состоянию на сейчас, расследование продолжается. Судно находится под арестом, а экипаж передан для проведения процессуальных действий.