БЭБ расследует хищение государственного зерна

Бюро экономической безопасности проводит досудебное расследование по факту недостачи кукурузы на почти 3 миллиона гривен на элеваторе АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), сообщает 24 Канал со ссылкой на Latifundist.com. Расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области.

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Во время инвентаризации урожая 2020–2022 годов инвентаризационная комиссия зафиксировала недостачу 650 тонн зерна кукурузы. Факт хищения зерна подтвержден выводами судебно-экономической экспертизы.

Важно! Сейчас бывшему директору филиала сообщено о подозрении. Его обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере почти миллион гривен, следствие продолжается.