Что будет с ценами на пшеницу

Сезонное замедление торговли давит на рынок пшеницы старого урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Однако из-за ограниченных запасов высокобелковой пшеницы цены на продовольственное зерно снижаются медленнее по сравнению с фуражной.

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Пшеница нового урожая с протеином 11,5% торговалась на уровне 212 – 214 долларов за тонну на условиях DAP порты с поставкой в июле – августе, фуражная пшеница – 201 – 203 долларов за тонну DAP.

Участники рынка сосредоточены на погодных условиях, если в ближайший период не будет достаточного количества осадков, это может негативно повлиять на состояние посевов и повлечь рост цен. Уровень влаги почв остается недостаточным, особенно в южных регионах Украины,

– отметили брокеры.

Последние индикации покупателей, урожай 2024:

DAP Украина (Одесса) 12,5pro 233 – 235 долларов за тонну,

DAP Украина (Одесса) 11,5pro 231 – 233 долларов за тонну,

DAP Украина (Одесса) фураж 224 – 226 долларов за тонну.

Последние индикации покупателей, урожай 2025: