Що буде з цінами на пшеницю

Сезонне сповільнення торгівлі тисне на ринок пшениці старого врожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Проте через обмежені запаси високобілкової пшениці ціни на продовольче зерно знижуються повільніше порівняно з фуражною.

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Пшениця нового врожаю з протеїном 11,5% торгувалася на рівні 212 – 214 доларів за тонну на умовах DAP порти з поставкою в липні – серпні, фуражна пшениця – 201 – 203 доларів за тонну DAP.

Учасники ринку зосереджені на погодних умовах, якщо в найближчий період не буде достатньої кількості опадів, це може негативно вплинути на стан посівів і спричинити зростання цін. Рівень вологи ґрунтів залишається недостатнім, особливо в південних регіонах України,

– зазначили брокери.

Останні індикації покупців, врожай 2024:

DAP Україна (Одеса) 12,5pro 233 – 235 доларів за тонну,

DAP Україна (Одеса) 11,5pro 231 – 233 доларів за тонну,

DAP Україна (Одеса) фураж 224 – 226 доларів за тонну.

Останні індикації покупців, врожай 2025: