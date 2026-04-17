Екзотичний бізнес на Миколаївщині: 24-річна жінка вирощує незвичних раків

На Миколаївщині з’явився незвичний агробізнес – вирощування австралійських синіх раків. Його започаткувала 24-річна соціальна працівниця завдяки грантовій підтримці та власній ініціативі.

Грант допоміг запустити екзотичну ферму

Жителька містечка Новий Буг Анна Діброва започаткувала мініферму з вирощування австралійських червоноклешневих раків, повідомляє Укрінформ. Ідею вона змогла реалізувати завдяки участі в грантовій програмі, у межах якої отримала фінансову підтримку в розмірі 3 тисячі доларів США.

За ці кошти підприємниця закупила обладнання та мальків, створивши повноцінну систему для утримання раків. Ферма розташована неподалік міста, де встановлено басейн об’ємом 4000 літрів. Наразі в ньому утримується близько 660 особин.

Особливістю цього виду є швидке зростання та високі смакові якості. Раки можуть досягати довжини 15–16 сантиметрів і ваги до 300 грамів, що робить їх привабливими для комерційного вирощування.

Плани розвитку та головні виклики

Для утримання екзотичних тварин ферма оснащена системами підігріву та очищення води, а також відеоспостереженням. У роботі Анні допомагає родина – чоловік і маленька донька.

Наразі підприємниця планує розширити господарство та перенести його у більш пристосоване приміщення для комфортної зимівлі. У перспективі вона також розглядає можливість перероблювання продукції – варіння раків і продажу готових виробів.

Зверніть увагу! Втім, бізнес має і виклики. Основною проблемою залишаються перебої з електропостачанням, адже все обладнання залежить від електроенергії. Саме тому родина планує інвестувати у встановлення сонячних панелей. Перші прибутки від мініферми очікуються приблизно через рік після запуску.

Чим відомі австралійські сині раки?

Сині австралійські раки (переважно Cherax cainii або червоноклешневі раки) – це великі прісноводні ракоподібні з яскравим блакитним панциром, які вирощують як делікатес та для акваріумів.

Вони швидко ростуть (до 300 – 500 грамів за рік), потребують теплої води і не потребують складного догляду, що робить їх перспективними для розведення.

