Свинарство Нідерландів упало до історичного мінімуму: переробка свинини скорочується

У Нідерландах різко скоротилися обсяги забою свиней на тлі зменшення поголів'я. Це сигналізує про глибокі структурні зміни в аграрному секторі Європи.

Скорочення поголів'я б'є по виробництву

У першому кварталі 2026 року в Нідерланди зафіксовано суттєве зниження обсягів забою свиней, повідомляє EuroMeat. За даними RVO та аналітиків DCA Market Intelligence, за перші 14 тижнів року було забито близько 3,73 мільйона тварин – це на 7,4 відсотка менше, ніж за аналогічний період торік.

Дивіться також Україна наростить виробництво свиней у 2026 році: прогноз USDA

Головною причиною стала цілеспрямована політика скорочення поголів'я. У 2025 році кількість свиней у країні вперше за 45 років опустилася нижче 10 мільйонів голів. Від 2022 року загальне скорочення становить близько 17 відсотків, що пов'язано з екологічними програмами викупу господарств.

Раніше переробні підприємства компенсували нестачу сировини за рахунок імпортованих або призначених на експорт тварин, зокрема з Німеччина. Однак нині цей ресурс практично вичерпано – експорт свиней на забій скоротився з 930 тисяч у першому кварталі 2016 року до лише 100 тисяч у 2026 році.

Переробка недовантажена і ризикує збитками

Зменшення пропозиції створює серйозні виклики для галузі перероблювання. За наявної потужності близько 300 тисяч свиней на тиждень фактичні обсяги забою становлять лише приблизно 270 тисяч.

Аналітики RVO попереджають, що галузь входить у період недовантаження виробничих потужностей. У літні місяці, коли пропозиція традиційно знижується, ситуація може ще більше загостритися.

Це ставить під сумнів економічну доцільність існуючої інфраструктури переробки у довгостроковій перспективі. Водночас загальне виробництво свинини скорочується не так швидко, оскільки середня вага тварин дещо зросла, частково компенсуючи падіння обсягів забою.

Експорт м'яса птиці зростає: хто найбільше купує український продукт?

Галузь виробництва м'яса птиці та кількість поголів'я поступово відновлюється в Україні.

Експорт м'яса птиці з України у 2025 році становив 436 тисячі тонн, з основними напрямками в ЄС, країни Близького Сходу та інші країни Європи поза межами ЄС.

Імпорт м'яса птиці у 2025 році був на рівні 46 тисяч тонн.

Українські компанії розширюють логістичні можливості та впроваджують європейські норми й директиви для підвищення якості продукції