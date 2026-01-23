В Україні запровадили нові правила держреєстрації у сфері захисту рослин

В Україні затвердили порядок ведення державних реєстрів і державної реєстрації у сфері захисту рослин. Документ встановлює єдині та прозорі правила для операторів ринку й передбачає створення низки профільних реєстрів.

Нові правила захисту рослин ухвалили у Кабміні

В Україні затвердили Порядок ведення державних реєстрів у сфері захисту рослин та Порядок державної реєстрації у сфері захисту рослин, повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Постанова встановлює прозорі та уніфіковані правила державної реєстрації у сфері захисту рослин, а також визначає механізми формування і функціонування державних реєстрів.

Читайте також Компенсація за пошкоджені посіви: держава підтримає аграріїв прифронтових регіонів

Зокрема, визначається механізм державної реєстрації операторів ринку, діяльність яких пов'язана з:

виробництвом, заготівлею, переробкою, транспортуванням, зберіганням, використанням або реалізацією рослин та продуктів рослинного походження;

розміщенням на ринку, зберіганням, використанням, застосуванням та транспортуванням ЗЗР.

Крім того, постанова затверджує процедури для створення та функціонування нових державних реєстрів у сфері захисту рослин. Зокрема:

Державного реєстру професійних операторів.

Державного реєстру осіб, яким надано право здійснювати діяльність у сфері захисту рослин щодо поводження із засобами захисту рослин.

Державного реєстру лабораторій у сфері захисту рослин.

Ми формуємо сучасну, цифрову та зрозумілу систему державної реєстрації у сфері захисту рослин, яка відповідає європейським підходам і водночас зручна для бізнесу. Це ще один крок до інтеграції України в єдиний ринок ЄС та посилення довіри до української фітосанітарної системи,

– наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Початок функціонування кожного державного реєстру у сфері захисту рослин визначатиметься датою оприлюднення відповідного повідомлення на сайті Держпродспоживслужби. Постанова набирає чинності 17 січня 2028 року – одночасно з набранням чинності Законом України "Про державне регулювання сфери захисту рослин".

Зеленський підписав закон про євростандарти у ветеринарії та захисті тварин