Новые правила защиты растений приняли в Кабмине
В Украине утвердили Порядок ведения государственных реестров в сфере защиты растений и Порядок государственной регистрации в сфере защиты растений, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Постановление устанавливает прозрачные и унифицированные правила государственной регистрации в сфере защиты растений, а также определяет механизмы формирования и функционирования государственных реестров.
Читайте также Компенсация за поврежденные посевы: государство поддержит аграриев прифронтовых регионов
В частности, определяется механизм государственной регистрации операторов рынка, деятельность которых связана с:
- производством, заготовкой, переработкой, транспортировкой, хранением, использованием или реализацией растений и продуктов растительного происхождения;
- размещением на рынке, хранением, использованием, применением и транспортировкой СЗР.
Кроме того, постановление утверждает процедуры для создания и функционирования новых государственных реестров в сфере защиты растений. В частности:
- Государственного реестра профессиональных операторов.
- Государственного реестра лиц, которым предоставлено право осуществлять деятельность в сфере защиты растений по обращению со средствами защиты растений.
- Государственного реестра лабораторий в сфере защиты растений.
Мы формируем современную, цифровую и понятную систему государственной регистрации в сфере защиты растений, которая соответствует европейским подходам и одновременно удобна для бизнеса. Это еще один шаг к интеграции Украины в единый рынок ЕС и усиление доверия к украинской фитосанитарной системе,
– отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Начало функционирования каждого государственного реестра в сфере защиты растений будет определяться датой публикации соответствующего сообщения на сайте Госпродпотребслужбы. Постановление вступает в силу 17 января 2028 – одновременно со вступлением в силу Закона Украины "О государственном регулировании сферы защиты растений".
Зеленский подписал закон о евростандартах в ветеринарии и защите животных
Президент Украины подписал закон №4718-IX, гармонизирующий ветеринарное законодательство с правом ЕС.
Закон предусматривает модернизацию финансирования ветеринарно-санитарных мероприятий и усиление контроля за ветеринарными препаратами и условиями содержания животных.