Новые правила защиты растений приняли в Кабмине

В Украине утвердили Порядок ведения государственных реестров в сфере защиты растений и Порядок государственной регистрации в сфере защиты растений, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Постановление устанавливает прозрачные и унифицированные правила государственной регистрации в сфере защиты растений, а также определяет механизмы формирования и функционирования государственных реестров.

В частности, определяется механизм государственной регистрации операторов рынка, деятельность которых связана с:

производством, заготовкой, переработкой, транспортировкой, хранением, использованием или реализацией растений и продуктов растительного происхождения;

размещением на рынке, хранением, использованием, применением и транспортировкой СЗР.

Кроме того, постановление утверждает процедуры для создания и функционирования новых государственных реестров в сфере защиты растений. В частности:

Государственного реестра профессиональных операторов.

Государственного реестра лиц, которым предоставлено право осуществлять деятельность в сфере защиты растений по обращению со средствами защиты растений.

Государственного реестра лабораторий в сфере защиты растений.

Мы формируем современную, цифровую и понятную систему государственной регистрации в сфере защиты растений, которая соответствует европейским подходам и одновременно удобна для бизнеса. Это еще один шаг к интеграции Украины в единый рынок ЕС и усиление доверия к украинской фитосанитарной системе,

– отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Начало функционирования каждого государственного реестра в сфере защиты растений будет определяться датой публикации соответствующего сообщения на сайте Госпродпотребслужбы. Постановление вступает в силу 17 января 2028 – одновременно со вступлением в силу Закона Украины "О государственном регулировании сферы защиты растений".

