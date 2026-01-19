З 2026 року в Україні посилили вимоги до утримання курей-несучок

З 1 січня 2026 року в Україні офіційно набрали чинності оновлені вимоги до благополуччя курей-несучок. Вони визначають мінімальні стандарти утримання птиці, спрямовані на покращення її здоров'я, умов проживання та безпечності яєць.

Що вимагають нові правила утримання курей?

В Україні з початку 2026 року почали діяти оновлені Вимоги до благополуччя курей-несучок, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Вони встановлюють чіткі норми утримання яєчної птиці.

Документ, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 224, зобов'язує господарства забезпечувати належний догляд, утримання та обслуговування курей відповідно до встановлених стандартів. Зокрема, передбачено щоденний огляд птиці для своєчасного виявлення хвороб, травм або ознак стресу та підтримання стабільної продуктивності.

Оновлені правила вимагають створення умов для реалізації природної поведінки курей. Освітлення, вентиляція й температурний режим мають сприяти активності вдень і повноцінному відпочинку вночі. Також посилено вимоги до санітарного стану пташників: їх потрібно регулярно чистити й дезінфікувати, вчасно видаляти послід і утилізувати загиблих птахів.

Які ще вимоги прописані у наказі?

Окремо прописані стандарти для кліткових і безкліткових систем утримання. Клітки мають забезпечувати достатню площу та вільний доступ до корму, води, гнізд, сідал і підстилки. Для кліткового утримання мінімальна площа на одну курку встановлена на рівні 750 квадратних сантиметрів, з яких не менше 600 квадратних сантиметрів має становити корисна площа.

Також документ обмежує втручання в фізичний стан птиці: обрізання дзьобів дозволено лише курчатам віком до десяти днів і виключно за участі кваліфікованого персоналу. Для альтернативних систем утримання визначено максимальну щільність посадки — не більше дев'яти курей на один квадратний метр.

Крім того, власники господарств повинні вести облік лікування птиці, використання ветеринарних препаратів і кількості загиблих курей. Цю інформацію необхідно зберігати не менше трьох років і надавати під час перевірок Держпродспоживслужби.

