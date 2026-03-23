Високі паркани в Україні відтепер під забороною: офіційне рішення уряду

В Україні спростили правила будівництва приватних будинків, але одночасно посилили вимоги до дотримання прав сусідів. Нові норми вже діють і змінюють підхід до забудови по всій країні.

В Україні оновили правила будівництва житла

В Україні оновили правила будівництва приватного житла. Відповідні зміни закріплені постановою уряду №305 від 4 березня 2026 року і вже набули чинності.

Головне нововведення стосується будинків площею до 200 квадратних метрів і висотою до двох поверхів. Для таких об'єктів скасували необхідність отримання будівельного паспорта – тепер достатньо оформити схему намірів забудови.

Цей документ готує сертифікований архітектор або інженер. У ньому зазначаються параметри майбутнього будинку, його розташування, фасади та підключення до інженерних мереж.

Оформлення стало швидшим і менш бюрократичним, адже всі дані одразу вносяться до державної електронної системи будівництва. Це дозволяє прискорити реєстрацію документів і забезпечує контроль за об'єктами в режимі реального часу.

Зверніть увагу! Водночас нові правила суттєво посилюють вимоги до дотримання прав сусідів. Зокрема, повідомляє "Земляк", заборонено зводити споруди або встановлювати паркани, які перекривають доступ до сонячного світла чи порушують вентиляцію сусідніх ділянок.

Що ще забороняють нові правила?

Також не допускаються зміни рельєфу, що можуть призвести до підтоплення, або створення надмірного шуму та інших незручностей для оточення.

Експерти наголошують: будь-які зміни на ділянці – від будівництва до встановлення малих споруд – можуть мати юридичні наслідки для власника.

Щоб уникнути конфліктів, фахівці радять заздалегідь обговорювати плани із сусідами, погоджувати спірні моменти та фіксувати домовленості письмово.

Загалом нові правила змінюють баланс між спрощенням процедур і відповідальністю власників: будувати стало легше, однак вимоги до дотримання принципів добросусідства значно посилилися.

