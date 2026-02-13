Україна і Молдова шукають рішення щодо обмежень на імпорт української курятини

Київ та Кишинів обговорили посилення інспекційного контролю за постачанням м'яса птиці. Сторони розраховують найближчим часом зняти тимчасові обмеження та відновити звичну динаміку торгівлі.

Українських експортерів курятини будуть сильніше контролювати

Україна та Молдова провели онлайн-переговори щодо ситуації з обмеженням імпорту українського м'яса птиці, повідомляють у Мінекономіки. Участь у зустрічі взяли представники молдовського профільного міністерства та Національного агентства з безпеки харчових продуктів (ANSA).

З українського боку переговори очолив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. За його словами, Молдова є важливим ринком збуту для української курятини: у дві тисячі двадцять п'ятому році експорт становив вісімнадцять тисяч чотириста тонн на суму тридцять два мільйони сімсот тисяч доларів США. Тому тимчасове призупинення імпорту потребує оперативного врегулювання.

Під час зустрічі сторони домовилися працювати над посиленням інспекційного контролю українських експортерів. Україна підтвердила готовність надати додаткові гарантії якості продукції, зокрема шляхом проведення досліджень в акредитованих лабораторіях за запитом молдовської сторони.

Міністр наголосив, що українська продукція відповідає міжнародним стандартам, що підтверджується стабільними поставками на ринок Європейський Союз. За підсумками переговорів сторони домовилися продовжити спільну роботу для усунення технічних бар'єрів і якнайшвидшого відновлення повноцінної торгівлі.

