Вдарили по фермі та зерносховищі: як Росія знищує аграрні підприємства на Харківщині

Росія атакувала Харківську область. Зокрема, в Ізюмському районі постраждали аграрні підприємства. Зокрема, ферма та зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих серед людей.

Однак, на жаль, загинула худоба. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що загинуло 30 корів.

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"Це Слобожанське, Мокра Рокитна. Там, де били по корівниках, на жаль, є загибла худоба. 30 голів корів – цими ударами влучали. Як і раніше, на жаль, коли починається весна, літо, посилено росіяни б'ють по аграрних, сільськогосподарських підприємствах. На жаль, цього року так само", – сказала вона.

Удари по цивільній інфраструктурі

Анна Черненко зазначила, що 24 травня у селищі Козача Лопань на Харківщині внаслідок ударів російських БпЛА загинула жінка. Її вбили у день народження. У цей день вона святкувала 63-річчя. Її будинок зруйнований.

Крім Дергачівщини, північного прикордоння Козачої Лопані, удари були по Печенігах. Там зруйнували адміністративну будівлю. Також було повторне влучання у раніше розбитий навчальний заклад.

Тут взагалі мета удару лишається незрозумілою. Але, на жаль, часто вони розбивають такі навчальні заклади, якісь соціальні та адміністративні заклади. Вони б'ють по них повторно, хоча до того були вже серйозні руйнування в будівлі,

– підкреслила кореспондентка.

Зранку 25 травня на Харківщині є троє поранених. Серед них – підліток. Для атак російські окупанти застосували 6 КАБів, 58 некерованих авіаційних ракет, 33 безпілотники типу "Герань-2", FPV-дрон. Під ударами була цивільна інфраструктура.