Однако, к сожалению, погиб скот. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что погибло 30 коров.

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"Это Слобожанское, Мокрая Ракитная. Там, где били по коровникам, к сожалению, есть погибший скот. 30 голов коров – этими ударами попадали. Как и раньше, к сожалению, когда начинается весна, лето, усиленно россияне бьют по аграрным, сельскохозяйственным предприятиям. К сожалению, в этом году так же", – сказала она.

Удары по гражданской инфраструктуре

Анна Черненко отметила, что 24 мая в поселке Казачья Лопань на Харьковщине в результате ударов российских БПЛА погибла женщина. Ее убили в день рождения. В этот день она праздновала 63-летие. Ее дом разрушен.

Кроме Дергачевщины, северного пограничья Казачьей Лопани, удары были по Печенегам. Там разрушили административное здание. Также было повторное попадание в ранее разбитое учебное заведение.

Здесь вообще цель удара остается непонятной. Но, к сожалению, часто они разбивают такие учебные заведения, какие-то социальные и административные учреждения. Они бьют по ним повторно, хотя до того были уже серьезные разрушения в здании,

– подчеркнула корреспондентка.

Утром 25 мая на Харьковщине есть трое раненых. Среди них – подросток. Для атак российские оккупанты применили 6 КАБов, 58 неуправляемых авиационных ракет, 33 беспилотника типа "Герань-2", FPV-дрон. Под ударами была гражданская инфраструктура.