Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Женщина погибла от рук врага в собственный день рождения

Трагедия произошла в поселке Казачья Лопань. Там вечером 24 мая дрон попал в частный жилой дом.

Погибла женщина, которая проживала в этом доме. Сегодня ей исполнилось 63 года – у погибшей был день рождения,

– сообщили прокуроры.

Важно! Путин стремится создать "буферную зону" на Харьковщине и Сумщине. Она должна достигать 15 – 20 километров вглубь Украины. Это одна из целей будущего летнего наступления оккупантов.

Точный тип БпЛА еще устанавливают.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры, чтобы документировать военные преступления, совершенные российскими военнослужащими.