Як в Україні оформити спадщину на пай: особливості процедури

Оформлення спадщини на пай є розповсюдженою процедурою і дозволяє спадкоємцю повноцінно користуватися землею. Для успішного оформлення треба знати важливі деталі та особливості процедури, передбачені законодавством.

Особливості оформлення спадщини на пай

Юристка Лариса Кись у коментарі 24 Каналу розповіла, що оформлення спадщини на земельний пай відбувається через звернення спадкоємця до нотаріуса із клопотанням про прийняття спадщини. Звернення треба подати не пізніше, ніж через пів року з дня смерті спадкодавця.

Лариса Кись Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Нотаріусу потрібно надати документи, які підтверджують те, що у померлого було право на користування паєм: Державний акт на право власності на землю або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Сертифікат на пай.

Які дії при втраті документів на землю?

Також адвокатка наголосила, що якщо документи на пай було втрачено, їх неодмінно треба відновити – отримати копію державного акта на пай у Держгеокадастрі. Якщо втрачено сертифікат на пай, спадкоємцеві слід звертатися до суду та довести, що у спадкодавця було право на частину колективної землі.

Доказами можуть бути:

витяги з Книг реєстрації сертифікатів на земельні частки (паї), із зазначенням реквізитів виданого сертифікату, які надаються територіальними органами Держгеокадастру;

витяги з Книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю;

довідки від сільських, селищних рад із зазначенням відомостей про земельні ділянки, які обліковуються за спадкодавцем.

Зверніть увагу! Після отримання позитивного рішення суду спадкоємець зможе завершити процедуру оформлення спадщини, отримати свідоцтво про право на спадщину і надалі – завершити процедуру виділення земельної ділянки та реєстрації права власності на земельну ділянку.

"Паспорт" землі: у яких випадках витяг із кадастру обов'язково має бути?

Витяг із Державного земельного кадастру є необхідним документом для всіх юридичних дій із земельними ділянками.

Витяг надається безкоштовно на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки, містить всі відомості з Поземельної книги, включаючи кадастровий план.

Фактично без такого витягу не можна вчинити жодної юридично значущої дії щодо земельної ділянки, а також отримати офіційну інформацію про неї, яка міститься у ДЗК. У певних випадках, визначених у законі, витяги надаються безкоштовно, в інших – на платній основі.