Які земельні ділянки опинилися у зоні ризику?

Під час війни держава активніше переглядає використання земельних ресурсів, і особливу увагу приділяє ділянкам без належного оформлення, повідомляє "Земельний фонд України". Йдеться передусім про городи, які роками оброблялися без внесення до державного реєстру.

Такі наділи юридично вважаються "нічийними", а отже – можуть бути використані для державних потреб. Найчастіше це стосується територій, що мають стратегічне значення, зокрема для оборони або розміщення інфраструктури.

У таких умовах механізм реквізиції став реальним інструментом вилучення землі. Якщо ділянка потрібна для армії чи будівництва оборонних об'єктів, її можуть передати у користування державі без тривалих процедур.

Як відбувається вилучення і які ризики для власників?

Позбавлення права користування землею відбувається не хаотично, а відповідно до законодавства. Основні механізми – це рішення суду або застосування реквізиції.

Водночас фактичне користування ділянкою ще не гарантує захисту. Якщо право власності не оформлене, довести свої претензії у суді практично неможливо. У деяких випадках користування може тимчасово зберігатися, але юридичної сили воно не має.

Окрім державного вилучення, існують і додаткові ризики. Серед них – конфлікти із сусідами, спроби рейдерського захоплення або неможливість визначити межі ділянки без кадастрового номера.

Важливо! Найбільш критичний момент – відсутність компенсації. Якщо земля не оформлена належним чином, у разі її вилучення держава не зобов'язана відшкодовувати втрати. Така ділянка фактично не існує у правовому полі, що робить її власника максимально вразливим.

Яку землю не можна приватизувати у травні 2026 року?

  • До земель, які не можна приватизувати, належать землі загального користування, під транспортними та природними об'єктами, лісогосподарські, водного фонду, оборони, та інші спеціальні категорії.

  • Існують виключення для безоплатної передачі земель у приватну власність власникам нерухомості та громадянам, які отримали землю до 2002 року.

Експерти радять після отримання інформації з різних джерел порівняти їх. Адже на практиці часто трапляються ситуації, коли площа в кадастрі не збігається з даними в реєстрі, або неправильно вказане ім’я власника чи прописані різні цільові призначення ділянки.