Отримати землю: хто та куди може звернутись під час воєнного стану

Щоб отримати землю, ми послуговуємося земельним законом, де прописані всі вимоги та правила. Проте із воєнним станом процес приватизації змінився.

Як отримати земельну ділянку?

Про те, куди потрібно звернутися, щоб отримати земельну ділянку, йдеться у Земельному кодексі України.

Так, отримати ділянку землі можна в будь-якому регіоні країни, незалежно від місця проживання. Щоб приватизувати ділянку, чим засвідчити власність, передусім треба знайти вільну землю. А далі звернутися у відповідний орган місцевої влади.

Важливо! Звертатися потрібно до тих органів самоврядування, де знаходиться ділянка – в межах міста, села, району.

Наприклад, якщо земельна ділянка за межами населеного пункту, потрібно йти до територіального відділення Держгеокадастру – зазвичай, це землі для ведення садівництва або особистого сільського господарства. Тож, сама земля буде безкоштовною, але щоб оформити документи – потрібно буде заплатити.

Зверніть увагу! Перед тим, як подати документи та почати приватизацію, переконайтеся, що земля нікому не належить.

Щоб перевірити, чи вільна земля, можна скористатися даними сайту "Публічна кадастрова карта України" або ж відправити відповідний запит до органів влади.

Як триває процес оформлення землі?

Після того, як переконалися, що ділянка вільна, можна подавати заяву на приватизацію до органів місцевого врядування, де зазначається така інформація та додаються відповідні файли:

приблизний розмір земельної ділянки;

цільове призначення ділянки;

карта або графічний малюнок із конкретним розташуванням ділянки.

Заяву розглядатимуть протягом місця. Наступний етап – розробка проєкту щодо відведення землі, на що в середньому йде пів року. Після цього потрібно зареєструвати відповідну земельну ділянку, із чим звернутися до геокадастру. Якщо всі документи оформлені та складені правильно, протягом двох тижнів з'явиться витяг з Державного земельного кадастру, де зазначатиметься кадастровий номер вашої ділянки.

З останнім витягом потрібно звернутись до розпорядника землі – місцевої ради або адміністрації, які затвердять проєкт і зареєструють в Міністерстві юстиції право власності.

Фінальний крок – отримати Свідоцтво про право власності на земельну ділянку. Заяву протягом 14 днів розглядатиме Укрдержреєстр.

Що змінює воєнний стан?

У розмові з УНІАН керуюча партнерка юридичної фірми "Результат" Любов Полішкевич пояснює, що під час воєнного стану приватизація землі обмежена. Особливо, якщо говоримо про можливість громадян отримати безкоштовну землю.

Так, нині можна приватизувати лише ті ділянки, які вже перебувають у користуванні громадян, але ще не оформлені офіційно.

І навіть, якщо людина зараз звернеться з наміром безплатно отримати земельну ділянку у власність, то вона не отримає якусь перевагу в її отриманні після завершення воєнного стану, – додає Любов Полішкевич.

Тобто для тих, хто лише обирає землю і хоче почати приватизацію, зараз послуга неможлива. Подання заяви буде марним, адже місцеві органи її не розглядатимуть.

Які ризики існують для приватизованої землі?

Через воєнний стан та непередбачуваність ситуації державі може знадобитись додаткова ділянка для військових потреб. У такому випадку приватизовану землю можуть забрати, але не назавжди, лише "на користування".

Водночас для людей, які давно користуються землею, але не приватизували її є ризики втратити цю можливість разом з ділянкою.

З одного боку для громадян усе очевидно – вони переконані, що тривале користування ділянкою уже робить їх власниками. Проте держава може забрати землю через недотримання певних умов та правил з боку користувачів.