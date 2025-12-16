Салат "Олів'є" істотно здорожчав: у скільки обійдеться приготування на сім'ю

Війна та економічна нестабільність значно впливають на страви новорічного столу українців. Одна з традиційних страв, яка дорожчає з року в рік – це салат "Олів'є", який доволі сильно подорожчав за рік.

Вартість "Олів'є" зросла за рік

Науковці Інституту аграрної економіки порахували вартість новорічного столу 2026 року за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня 2025 року, повідомляє 24 Канал. Однією зі страв, які подорожчали найбільше став салат "Олів'є".

За розрахунками фахівців новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдуться на родину з 4-х осіб близько 3980 гривень, тобто на 10,7 % дорожче, ніж торік,

– говорить директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

За його словами, розрахунки науковців Інституту аграрної економіки свідчать, що салат "Олів'є" (3 кілограми продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 406,87 гривні. Це на 5,8 % більше, ніж при святкуванні Нового 2025 року.

Найдорожчим інгредієнтом страви в цьому році стала ковбаса – 180 гривні за 0,5 кілограма (зростання цін на 12,5 % залежно від виробника). Значно подешевшали овочі. Ціна на картоплю в цьому році знизилася порівняно з минулим роком на 57,6 %: за 580 грамів ми заплатимо 8,50 гривні. Дві морквини (280 грамів) обійдуться у 3,18 гривні (-62,3 %), 2 цибулини (230 грамів) – у 1,75 гривні (-58,0 %).

На решту складників святкового салату ціни підвищилися: 6 штук яєць курячих (360 грамів) коштують 49,08 гривні (+4,8 %), зелений горошок – 62,50 гривні за 0,5 кілограма (+11,5 %), консервовані огірки – 43,92 гривні за 200 грамів (+14,9 %). Заправити салат майонезом (350 грамів) обійдеться у 57,99 гривні (+14,3 %).

