Стоимость "Оливье" выросла за год

Ученые Института аграрной экономики посчитали стоимость новогоднего стола 2026 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря 2025 года, сообщает 24 Канал. Одним из блюд, которые подорожали больше всего стал салат "Оливье".

По расчетам специалистов новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. обойдутся на семью из 4-х человек около 3980 гривен, то есть на 10,7% дороже, чем в прошлом году,

– говорит директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

По его словам, расчеты ученых Института аграрной экономики свидетельствуют, что салат "Оливье" (3 килограмма продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 406,87 гривны. Это на 5,8% больше, чем при праздновании Нового 2025 года.

Самым дорогим ингредиентом блюда в этом году стала колбаса – 180 гривны за 0,5 килограмма (рост цен на 12,5 % в зависимости от производителя). Значительно подешевели овощи. Цена на картофель в этом году снизилась по сравнению с прошлым годом на 57,6 %: за 580 граммов мы заплатим 8,50 гривны. Две морковки (280 граммов) обойдутся в 3,18 гривны (-62,3 %), 2 луковицы (230 граммов) – в 1,75 гривны (-58,0 %).

На остальные составляющие праздничного салата цены повысились: 6 штук яиц куриных (360 граммов) стоят 49,08 гривны (+4,8 %), зеленый горошек – 62,50 гривны за 0,5 килограмма (+11,5 %), консервированные огурцы – 43,92 гривны за 200 граммов (+14,9 %). Заправить салат майонезом (350 граммов) обойдется в 57,99 гривны (+14,3 %).

