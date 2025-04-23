Який відсоток орендної плати можна встановити у договорі оренди землі

Найчастіше власники землі сільськогосподарського призначення здають її в оренду. Однак не всі знають, який відсоток орендної плати можна встановлювати.

Скільки відсотків оренди можна встановити

Коли йдеться про оренду землі приватної власності, людей найчастіше цікавить питання, який максимум відсотків вони можуть встановити у договорі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Якщо земля у приватній власності – ви встановлюєте стільки, скільки вважаєте справедливим. Тобто жодним законом не обмежено, скільки саме відсотків від нормативної грошової оцінки має складати орендна плата.

Що це означає на практиці:

Можна вказати 8% – якщо хочете мати стабільний дохід.

Можна встановити 15–20% – якщо ваша земля родюча, має гарне розташування і орендар погоджується.

Бувають випадки, коли встановлюють і 30% – наприклад, у разі короткострокової оренди або особливо вигідних умов для орендаря.

У чому різниця з державною або комунальною землею

Там уже є законодавчі рамки:

Мінімум – 3%

Максимум – 12% від нормативної грошової оцінки (НГО)

Приватна власність дає свободу в межах правового поля, тому важливо грамотно оформлювати договір. Часто власники паїв погоджуються на "стандартні" 3 – 5% і роками отримують мінімальний дохід, хоча могли б отримувати у 2–3 рази більше. І головне – мають на це повне право.