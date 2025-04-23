Сколько процентов аренды можно установить

Когда речь идет об аренде земли частной собственности, людей чаще всего интересует вопрос, какой максимум процентов они могут установить в договоре, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Если земля в частной собственности – вы устанавливаете столько, сколько считаете справедливым. То есть ни одним законом не ограничено, сколько именно процентов от нормативной денежной оценки должна составлять арендная плата.

Что это означает на практике:

Можно указать 8% – если хотите иметь стабильный доход.

Можно установить 15–20% – если ваша земля плодородная, имеет хорошее расположение и арендатор соглашается.

Бывают случаи, когда устанавливают и 30% – например, в случае краткосрочной аренды или особо выгодных условий для арендатора.

В чем разница с государственной или коммунальной землей

Там уже есть законодательные рамки:

Минимум – 3%

Максимум – 12% от нормативной денежной оценки (НДО)

Частная собственность дает свободу в пределах правового поля, поэтому важно грамотно оформлять договор. Часто владельцы паев соглашаются на "стандартные" 3 – 5% и годами получают минимальный доход, хотя могли бы получать в 2–3 раза больше. И главное – имеют на это полное право.