Вартість до 250 євро за літр: на Київщині почали робити незвичну олію

Фермерське господарство Nuts'N'Garden із Київської області розпочало виробництво органічної нерафінованої олії фундука холодного віджиму. Новий напрямок дозволить аграріям збільшити додану вартість продукції та вийти на перспективні ринки харчової і косметичної галузей.

Господарство розширює переробку власної продукції

Фермерське господарство Nuts'N'Garden із Київщини освоїло новий напрям діяльності – переробку фундука та виробництво органічної нерафінованої олії холодного віджиму. Як розповіла засновниця господарства Ніна Смирнова, реалізувати проєкт вдалося завдяки співпраці з місцевими виробниками олії, які мають необхідний досвід та статус органічного оператора ринку.

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Зробити готовий продукт нам допомогли місцеві виробники олії, які давно цим займаються. Вони також є органічним оператором ринку, тому нам легко й зрозуміло працювати разом. Маємо дуже гарний вихід ядра та хороші аналізи продукції,

– зазначила Смирнова.

Перший випуск продукції становив 30 літрів. Обсяги наступних партій залежатимуть від попиту та кількості замовлень.

Фундукова олія належить до найдорожчих продуктів переробки

Олія фундука вважається одним із найбільш цінних продуктів переробки горіхових культур. Її активно використовують не лише в харчовій промисловості, а й у виробництві косметики та засобів догляду.

За даними галузевих експертів, у країнах Європейського Союзу органічна фундукова олія холодного пресування продається в роздріб за ціною від 12 до 25 євро за 100 мілілітрів залежно від бренду та ринку збуту.

Наразі господарство вирощує десертні сорти фундука на площі 22 гектари. Водночас власники вже розглядають можливість подальшого розвитку через кооперацію з іншими виробниками.

Ми вирощуємо десертні сорти фундука на площі 22 гектари. Але вже думаємо про розширення у вигляді кооперації з фермерами, які мають землю,

– повідомила Ніна Смирнова.

Експерти зазначають, що закладання фундукового саду потребує значних інвестицій. За оцінками учасників ринку, витрати можуть становити від 10 тисяч доларів США на гектар, а термін окупності таких проєктів зазвичай сягає від 7 до 10 років. Водночас розвиток переробки дозволяє виробникам підвищувати рентабельність бізнесу та створювати продукцію з високою доданою вартістю.

Продукт, який є майже на кожній кухні, дорожчає через війну в Ірані

У світі зростає попит на біопаливо, розширення виробництва якого може стати пріоритетнішим за продовольство.

Ціни на олію, як-от соняшникову, пальмову, ріпакову та соєву, зросли до максимумів останніх років.

В умовах дефіциту пального після початку війни в Ірані уряди різних країн дедалі більше звертають увагу на біопаливо, як-от етанол. Його виробляють із сільськогосподарських культур і використовують для автомобілів, суден та навіть літаків.