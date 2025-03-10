Борщ дешевшає: в Україні впала вартість на популярні овочі

Ціни на деякі найпопулярніші овочі на ринку України цього тижня пішли вниз. Так, вартість деяких складників борщового набору, які і не думали дешевшати, нарешті пішла вниз.

Як змінився плодоовочевий ринок України за тиждень

В Україні після хвилі здорожчання овочів почалося здешевшання, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Так, після двотижневого зростання дещо знизилися ціни на моркву з 28 – 34 до 28 – 30 гривень за кілограм.

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Також подешевшала картопля з 20 – 25 до 18 – 25 гривень за кілограм. Пропозиція томату на ринку продовжує зменшуватись, а ціни зростати, за тиждень здорожчав з 80 – 85 до 85 – 95 гривень за кілограм. Знову подорожчав солодкий перець з 145 – 170 до 170 – 190 гривень за кілограм.

Доволі багато фруктів та овочів подешевшало. Водночас діапазон цін на огірок звузився з 90 – 140 до 95 – 100. Брокколі та цвітна капуста продавалися дешевше, ніж тижнем раніше, а кабачок дорожче. У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля і знизилися ціни на кріп та салат.

Важливо! Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням яблука (з 23 – 35 до 25 – 40 гривень за кілограм) та груші (з 65 – 95 до 110 – 120 гривень за кілограм). Також зросла вартість кілограма лимона. При цьому ціни на мандарин, які виросли минулого тижня, знизилися з 65 – 145 до 70 – 95 гривень за кілограм.