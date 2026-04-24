Ціни на фісташки різко злетіли: ПАР нарощує виробництво
- Ціни на фісташки різко зросли через перебої з постачанням з Ірану, тоді як ПАР планує нарощувати виробництво для зайняття частини ринку.
- Karoo Pistachios у ПАР прагне збільшити виробництво до 60 тисяч тонн за наступне десятиліття, що може зробити країну одним із найбільших експортерів фісташок.
Світові ціни на фісташки досягли максимуму за майже десятиліття через перебої з постачанням з Ірану. На цьому тлі Південно-Африканська Республіка активно нарощує виробництво, прагнучи зайняти частину глобального ринку.
Геополітика підштовхує нових гравців
Зростання цін на фісташки пов'язане з перебоями постачання з Ірану – одного з ключових виробників у світі, повідомляє Bloomberg. На фоні й без того обмеженої пропозиції це спричинило різкий стрибок вартості горіхів, які широко використовуються у харчовій промисловості.
Додатковим драйвером попиту став тренд на продукти з фісташковою начинкою, зокрема популярний десерт із Дубая, що викликав ажіотаж у соцмережах. У результаті імпортери почали активно шукати альтернативні джерела постачання, що відкриває нові можливості для інших країн.
Південна Африка готується до ривка
Сільськогосподарська група Karoo Pistachios у Південно-Африканській Республіці планує суттєво збільшити виробництво. Якщо торік компанія зібрала лише близько 20 тонн, то в перспективі наступного десятиліття вона прагне вийти на рівень до 60 тисяч тонн, що може зробити країну одним із найбільших експортерів фісташок у світі.
Регіон Кару має клімат, подібний до Близького Сходу, що сприяє вирощуванню цієї культури. Водночас розвиток галузі потребує значних інвестицій і стабільних врожаїв у довгостроковій перспективі. Попри ризики, виробники розглядають фісташки як перспективний напрям, здатний створити нові робочі місця та зміцнити аграрний сектор країни.
