Геополітика підштовхує нових гравців

Зростання цін на фісташки пов'язане з перебоями постачання з Ірану – одного з ключових виробників у світі, повідомляє Bloomberg. На фоні й без того обмеженої пропозиції це спричинило різкий стрибок вартості горіхів, які широко використовуються у харчовій промисловості.

Додатковим драйвером попиту став тренд на продукти з фісташковою начинкою, зокрема популярний десерт із Дубая, що викликав ажіотаж у соцмережах. У результаті імпортери почали активно шукати альтернативні джерела постачання, що відкриває нові можливості для інших країн.

Південна Африка готується до ривка

Сільськогосподарська група Karoo Pistachios у Південно-Африканській Республіці планує суттєво збільшити виробництво. Якщо торік компанія зібрала лише близько 20 тонн, то в перспективі наступного десятиліття вона прагне вийти на рівень до 60 тисяч тонн, що може зробити країну одним із найбільших експортерів фісташок у світі.

Регіон Кару має клімат, подібний до Близького Сходу, що сприяє вирощуванню цієї культури. Водночас розвиток галузі потребує значних інвестицій і стабільних врожаїв у довгостроковій перспективі. Попри ризики, виробники розглядають фісташки як перспективний напрям, здатний створити нові робочі місця та зміцнити аграрний сектор країни.

