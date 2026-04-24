Геополітика підштовхує нових гравців
Зростання цін на фісташки пов'язане з перебоями постачання з Ірану – одного з ключових виробників у світі, повідомляє Bloomberg. На фоні й без того обмеженої пропозиції це спричинило різкий стрибок вартості горіхів, які широко використовуються у харчовій промисловості.
Додатковим драйвером попиту став тренд на продукти з фісташковою начинкою, зокрема популярний десерт із Дубая, що викликав ажіотаж у соцмережах. У результаті імпортери почали активно шукати альтернативні джерела постачання, що відкриває нові можливості для інших країн.
Південна Африка готується до ривка
Сільськогосподарська група Karoo Pistachios у Південно-Африканській Республіці планує суттєво збільшити виробництво. Якщо торік компанія зібрала лише близько 20 тонн, то в перспективі наступного десятиліття вона прагне вийти на рівень до 60 тисяч тонн, що може зробити країну одним із найбільших експортерів фісташок у світі.
Регіон Кару має клімат, подібний до Близького Сходу, що сприяє вирощуванню цієї культури. Водночас розвиток галузі потребує значних інвестицій і стабільних врожаїв у довгостроковій перспективі. Попри ризики, виробники розглядають фісташки як перспективний напрям, здатний створити нові робочі місця та зміцнити аграрний сектор країни.
Кава дорожчає: світові ціни злетіли через конфлікт на Близькому Сході
Світові ціни на каву арабіка зросли через геополітичну напругу та проблеми з логістикою, зокрема через конфлікт на Близькому Сході.
Ф'ючерси на арабіку піднялися на 4,7% через високу вартість транспортування та обмежені запаси, хоча новий урожай у Бразилії може змінити ситуацію.