Сусід може вимагати знести паркан: у яких випадках огорожа стає незаконною

Паркан між сусідами має забезпечити більше приватності, але на практиці саме через нього нерідко виникають конфлікти, які доходять до суду. Причина в тому, що навіть на власній ділянці не можна нічого будувати без урахування прав сусідів.

Який паркан вважається незаконним?

Власник землі в Україні повинен користуватися нею так, аби створювати сусідам якомога менше незручностей, йдеться у статті 103 Земельного кодексу.

Найчастіше суперечки починаються через кілька зайвих сантиметрів. Власник може бути впевнений, що встановив огорожу правильно, але фактично захопити частину сусідньої території.

Якщо паркан виходить за межі кадастрового плану, то вже вважається самовільним захопленням земельної ділянки, тобто незаконним. У такому разі сусід має право звернутися до суду, а той може змусити власника прибрати огорожу.

Ба більше, зносити паркан доведеться власним коштом, а компенсацію за матеріали чи роботу ніхто не виплатить.

Коли висота паркану має значення?

Навіть якщо паркан стоїть чітко по межі, сусід все одно може висловити претензії. Проблеми виникають, коли огорожа надто висока або глуха.

Згідно з Державними будівельними нормами, між сусідніми ділянками зазвичай рекомендують встановлювати прозорі або сітчасті огорожі. Це потрібно для нормального освітлення, провітрювання та уникнення надмірного затінення.

Висота паркану між сусідами не повинна перевищувати 1,5 – 2 метри , залежно від місцевих правил та типу забудови.

З вулиці допускається вища конструкція – до 2,5 метра.

Якщо суцільний високий паркан закриває сусіду сонце, і від того страждають його город або сад, це може вважатися порушенням принципу добросусідства.

Чи потрібен дозвіл на встановлення паркану?

Для звичайних парканів біля приватних будинків, дач чи садиб окремі дозволи не потрібні, якщо вони не капітальні. Але навіть без дозволу необхідно дотримуватися будівельних норм і не порушувати права інших.

Юристка юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Юлія Юрченко у коментарі для 24 Каналу наголосила, що під час встановлення огорожі важливо враховувати права та обов'язки усіх власників.

Юристка пояснила, що згідно з пунктом 6 Переліку будівельних робіт, зведення на земельній ділянці тимчасових будівель і споруд без фундаменту, зокрема парканів біля індивідуальних, садових та дачних будинків, дозволяється без отримання дозвільних документів.