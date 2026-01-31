Чи можна поставити глухий паркан між сусідами

Глухим називають суцільний паркан. Тобто, без просвітів, отворів та щілин. Фактично, така конструкція забезпечує повну приватність. Проте важливо знати нюанси, щодо встановлення такої огорожі.

Чи можна ставити глухий паркан біля дому?

Немає заборони на встановлення глухого паркану. Проте він усе ж може порушувати чинні норми.

Якщо спиратися на частину 1 статті 103 Земельного кодексу України, вийде, що власників ділянок зобов'язують використовували землю так, аби не створювати сусідам незручностей. Зокрема, йдеться про тінь та шум.

Глухий паркан може порушувати ці вимоги. Наприклад, якщо через таке огородження створюється суцільна тінь чи порушується вентиляція.

Зверніть увагу! В такому випадку, сусіди мають право навіть подати в суд. І тоді вже в судовому порядку буде ухвалюватися рішення, щодо вашого паркану. А це несе за собою значні фінансові та часові витрати.

Найкраще, аби уникнути негараздів, підготуватися до встановлення паркану. Для цього необхідно:

узгодити встановлення паркану з сусідами;

найкраще закріпити ці домовленості письмово;

щоб гарантовано уникнути негараздів, на етапі планування, потрібно обрати конструкцію, яка не створює дискомфорту для сусідів.

Як кажуть юристи, перед встановленням паркану, варто перевірити кадастровий план ділянки. Не менш важливо – уточнити координати меж, адже їх потрібно чітко дотримуватися, повідомляє "Урядовий портал".

Що ще важливо знати перед встановленням паркану?