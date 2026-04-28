Новий тренд у садівництві: в Україні з'явився найпівнічніший мигдалевий сад

В Україні з'явився унікальний мигдалевий сад, закладений у нетипових для культури кліматичних умовах. Проєкт може відкрити нові можливості для розвитку високорентабельного садівництва.

Мигдаль вирощують у нетипових кліматичних умовах

На базі Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України поблизу Києва створили найпівнічніший мигдалевий сад, повідомляє президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдіна. Насадження заклали вище 50-ї паралелі – це незвично для цієї культури, яка традиційно потребує теплішого клімату.

Роботи проводили під керівництвом виконувача обов'язків директора установи Миколи Бублика та кандидата сільськогосподарських наук Віктора Соболя. Для саду обрали сучасні самоплідні сорти іспанської селекції – Пента, Макако та Лауренне, які вже внесені до Державного реєстру сортів України. Додатково випробовують сорти Даймар і Вайро.

Сад закладено за схемою 5 на 3 метри. Наразі фахівці працюють над формуванням крони дерев, застосовуючи поліпшено-вазоподібний тип, що має забезпечити ефективне плодоношення.

Нові можливості для аграрного бізнесу

За словами президента Української горіхової асоціації Геннадія Юдіна, результати досліджень останніх років свідчать про перспективність вирощування мигдалю в Україні навіть у більш північних регіонах.

Сучасні сорти іспанської селекції користуються стабільним попитом завдяки самоплідності та високій врожайності. Це робить мигдаль привабливою культурою для аграріїв, які шукають нові ніші з високою рентабельністю.

Крім того, запуск проєкту співпав із розширенням державних програм підтримки. Уряд збільшив перелік областей, де можна отримати гранти на закладання промислових мигдалевих садів, що може стимулювати подальший розвиток галузі.

Зверніть увагу! Раніше Кабмін включив мигдаль та шипшину у перелік культур, на які аграрії можуть отримати гранти в рамках державної програми з розвитку садівництва. Про це розповів постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Ціни на фісташки різко злетіли: ПАР нарощує виробництво

Ціни на фісташки різко зросли через перебої з постачанням з Ірану, тоді як ПАР планує нарощувати виробництво для зайняття частини ринку.

Karoo Pistachios у ПАР прагне збільшити виробництво до 60 тисяч тонн за наступне десятиліття, що може зробити країну одним із найбільших експортерів фісташок.

Регіон Кару має клімат, подібний до Близького Сходу, що сприяє вирощуванню цієї культури. Водночас розвиток галузі потребує значних інвестицій і стабільних врожаїв у довгостроковій перспективі. Попри ризики, виробники розглядають фісташки як перспективний напрям, здатний створити нові робочі місця та зміцнити аграрний сектор країни.