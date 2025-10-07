Вранці 7 жовтня російські дрони-камікадзе вдарили по Новгород-Сіверському. Шахеди влучали, зокрема, по одному з сільськогосподарських підприємств, де після "прильотів" почалася пожежа.

Росіяни вдарили шахедами по сільгосппідприємству

Російська армія вранці 7 жовтня вдарила безпілотниками по Новгороду-Сіверському на Чернігівщині, повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова. Внаслідок атаки загорілась цивільна інфраструктура.

Унаслідок влучання кількох ударних дронів типу "шахед" по цивільному об’єкту спалахнула пожежа. Попередньо – без травмованих,

– зазначив голова РВА.

На підприємстві здійнялась пожежа після влучання / Фото Олександра Селіверстова

За інформацією Селіверстова, ворожі безпілотники влучили по одному з приміщень аграрного підприємства, де зберігалось зерно.

Зверніть увагу! У поліції Чернігівської області фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів. За фактом удару по підприємству слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

