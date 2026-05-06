Форс-мажор і податок на землю: чи можна не платити під час війни

Форс-мажорні обставини не скасовують обов'язок сплачувати земельний податок, однак можуть вплинути на відповідальність за прострочення. Водночас у період воєнного стану передбачені окремі пільги для власників землі.

Чи звільняє форс-мажор від сплати земельного податку?

Юрист Владислав Мартинчук у коментарі 24 Каналу розповів, що якщо коротко, то форс-мажор не звільняє від обов'язку сплати податку за землю. Насамперед, за його словами, це тому, що форс-мажор (обставини непереборної сили) за загальним правилом не звільняє від обов'язку виконання основного зобов'язання, хай то договірні обов'язки, податкові чи будь-які інші.

Владислав Мартинчук Адвокат судової практики Юридичної компанії "Де-Юре" Форс-мажор надає лише можливість уникнути відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язання, якщо таке прострочення сталося через обставини непереборної сили – тобто, у зобов'язаної особи відсутня вина у порушенні.

При цьому, за його словами, форс-мажор цілком може бути підставою для уникнення штрафів за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, наприклад, за прострочення строків сплати податку на землю (підпункт 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 ПК України).

Важливо! Юрист зазначає, що для того щоб особа могла посилатися на форс-мажор, їй необхідно звернутися до ТПП за отриманням сертифікату про форс-мажор та довести наявність зв'язку між обставиною непереборної сили та неможливістю виконати податкові зобов'язання.

Які пільги діють під час воєнного стану?

Крім того, Владислав Мартинчук відзначає, що наразі під час воєнного стану від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях та територіях активних бойових дій.

Також, якщо на земельній ділянці було розміщено нерухоме майно, яке зазнало руйнування внаслідок воєнних дій, наприклад, обстрілу чи "прильоту", то законом передбачені певні пільги щодо сплати земельного податку залежно від типу та площі майна аж до повного звільнення від сплати податку.

