Чи повинні пенсіонери України платити податок на землю

Земельний податок в Україні повинні обов'язково сплачувати всі землевласники та постійні землекористувачі. Однак деякі категорії серед пенсіонерів не зобов'язані його платити.

Хто з пенсіонерів може не сплачувати податок на землю?

Адвокатка Лариса Кись у коментарі 24 Каналу розповіла, що пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Крім пенсіонерів пільгу мають ще деякі категорії українців.

Лариса Кись Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Виняток становить, якщо така особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм. У такому випадку пенсіонер самостійно обирає, за які земельні ділянки він буде сплачувати земельний податок, а до яких – застосувати пільгу.

Крім того, юристка нагадує, що заява про пільгу подається до 1 травня поточного року до Державної податкової служби України за місцем перебування землі.

За словами Лариси Кісь, у різних населених пунктах розмір ставки земельного податку відрізняється. В деяких громадах діє "нульова" ставка податку, визначена за рішенням органів місцевого самоврядування.

Як можна отримати податкові пільги?

Пільга на сплату податку не надається автоматично. Щоб її оформити, необхідно:

Звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки

Подати заяву про надання пільги

Надати копії: паспорта; ідентифікаційного коду; пенсійного посвідчення; документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою.

