Є кілька простих способів: як дізнатися суму податку на землю

Українці, які є власниками земельних ділянок, а також постійні землекористувачі мають платити податок на землю. Визначити суму до сплати можна за допомогою спеціального калькулятора доволі просто.

Як обраховують земельний податок

Порядок обчислення податку на землю встановлений у статті 286 Податкового кодексу України.

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За основу обрахунку беруть інформацію, яка містить у кількох реєстрах про земельні ділянки громадян:

дані державного земельного кадастру;

дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

дані сертифікатів земельні паї;

дані інших документів, які посвідчують право власності або право користування людини земельною ділянкою, чи право на земельні паї;

рішення місцевих рад про ставки та пільги.

Як розрахувати суму податку

Розрахувати плату за землю українець може самостійно, скориставшись простою формулою. Для цього потрібна така інформація:

площа земельної ділянки;

нормативна грошова оцінка одиниці площі, з урахуванням коефіцієнта індексації (НГО);

ставка земельного податку (згідно з рішенням органу місцевої влади);

ставка орендної плати за земельну ділянку державної або комунальної власності (за з договором оренди);

кількість місяців перебування землі у власності або в оренді.

Таким чином, формула розрахунку плати за землю з фізичних осіб за рік виглядає так – площа х НГО х ставка.

Як дізнатися суму податку

По-перше, суму податку можна дізнатися за допомогою онлайн-калькулятора для обчислення плати за землю з фізичних осіб на сайті Державної податкової служби.

Електронний сервіс Державної податкової служби України "Калькулятор обчислення плати за землю з фізичних осіб" дозволяє швидко та просто визначити розмір плати за землю з фізичних осіб (земельного податку та орендної плати за землю державної та/або комунальної власності),

– зазначила адвокат Марина Барабаш у коментарі 24 Каналу.

По-друге, українці можуть переглянувши сформовані податкові повідомлення про суму нарахованого податку на землю в Електронному кабінеті платника податків. Для цього необхідно перейти в меню "ЕК для громадян" і відкрити вкладку "Повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання".

А по-третє, у власника чи землекористувача є право звернутися з письмовою заявою або в електронній формі до податкової інспекції за місцем реєстрації чи розташування земельної ділянки.

Нагадаємо, іноді після продажу землі українці продовжують отримувати повідомлення про сплату податку. Це найчастіше трапляється через те, що дані щодо нового власника не встигли до державних реєстрів, або право власності юридично ще не припинили

У разі отримання повідомлення щодо землі, яка вже не є у вашій власності, необхідно звернутися до податкової служби для звірки даних.