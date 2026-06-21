Как рассчитывается земельный налог

Порядок расчета земельного налога установлен в статье 286 Налогового кодекса Украины.

См. также "Земля есть, но пользоваться ею нельзя": что "украдывает" полезную площадь участка

В основу расчета берут информацию, содержащуюся в нескольких реестрах о земельных участках граждан:

данные государственного земельного кадастра;

данные Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

данные сертификатов на земельные паи;

данные других документов, удостоверяющих право собственности или право пользования человеком земельным участком, либо право на земельные паи;

решения местных советов о ставках и льготах.

Как рассчитать сумму налога

Рассчитать плату за землю украинец может самостоятельно, воспользовавшись простой формулой. Для этого нужна следующая информация:

площадь земельного участка;

нормативная денежная оценка единицы площади с учетом коэффициента индексации (НДО);

ставка земельного налога (в соответствии с решением органа местной власти);

ставка арендной платы за земельный участок государственной или коммунальной собственности (согласно договору аренды);

количество месяцев нахождения земли в собственности или в аренде.

Таким образом, формула расчета платы за землю для физических лиц за год выглядит следующим образом: площадь × НГО × ставка.

Как узнать сумму налога

Во-первых, сумму налога можно узнать с помощью онлайн-калькулятора для расчета платы за землю с физических лиц на сайте Государственной налоговой службы.

Электронный сервис Государственной налоговой службы Украины "Калькулятор расчета платы за землю с физических лиц" позволяет быстро и просто определить размер платы за землю с физических лиц (земельного налога и арендной платы за землю государственной и/или коммунальной собственности),

– отметила адвокат Марина Барабаш в комментарии 24 Каналу.

Во-вторых, украинцы могут ознакомиться с сформированными налоговыми уведомлениями о сумме начисленного налога на землю в Электронном кабинете налогоплательщика. Для этого необходимо перейти в меню "ЭК для граждан" и открыть вкладку "Уведомление об обязанности уплатить сумму денежного обязательства".

И в-третьих, у владельца или землепользователя есть право обратиться с письменным заявлением или в электронной форме в налоговую инспекцию по месту регистрации или расположения земельного участка.

Напомним, что иногда после продажи земли украинцы продолжают получать уведомления об уплате налога. Чаще всего это происходит из-за того, что данные о новом владельце не успели поступить в государственные реестры, либо право собственности юридически еще не прекращено

В случае получения уведомления о земельном участке, который уже не находится в вашей собственности, необходимо обратиться в налоговую службу для сверки данных.