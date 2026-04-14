Український ринок ВРХ дивує: поголів'я скорочується, однак експорт росте

В Україні скорочується поголів'я великої рогатої худоби на тлі війни та економічних труднощів. Водночас виробники активніше виходять на зовнішні ринки, підтримуючи експорт яловичини.

Поголів'я скорочується під тиском війни

За даними "Українського клубу аграрного бізнесу", виробництво яловичини в Україні залишається відносно стабільним, попри суттєве скорочення поголів'я великої рогатої худоби. У 2025 році загальний обсяг виробництва становив 222 тисячі тонн.

Водночас кількість ВРХ зменшилася до 2,0 мільйона голів, що на 10% менше, ніж роком раніше, і на 24% нижче середнього показника за останні п'ять років.

Найбільше скорочення фіксується у приватних господарствах та східних регіонах, де бойові дії створюють додаткові ризики для утримання худоби. Наразі 45% поголів'я зосереджено на підприємствах (0,9 мільйона голів), а 55% – у господарствах населення (1,1 мільйона голів).

Експорт стає ключовим для галузі

Попри складну ситуацію, Україна продовжує активно експортувати яловичину та живу худобу. У 2025 році обсяг експорту склав 19,6 тисячі тонн, що лише на 1,5% менше показника попереднього року.

Зверніть увагу! Аналітики пояснюють це слабким внутрішнім попитом, через що виробники переорієнтовуються на більш вигідні зовнішні ринки. Особливо зростає експорт замороженої яловичини, тоді як поставки охолодженого м'яса залишаються обмеженими.

Основними напрямками експорту стали країни Європи поза межами ЄС (44,7%) та Азії (40,5%), де попит на продукцію залишається стабільним.

Водночас імпорт яловичини в Україну скорочується: у 2025 році він оцінюється у 2 тисячі тонн, що на 35% менше, ніж роком раніше, і в 4,5 раза нижче середнього рівня за останні п'ять років.

Експерти наголошують, що попри скорочення поголів'я, саме зовнішня торгівля залишається ключовим фактором підтримки галузі в умовах воєнних та економічних викликів.

