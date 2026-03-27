Мінус 215 тисяч голів за рік: що відбувається з худобою в Україні

В Україні продовжує скорочуватися поголів'я великої рогатої худоби, особливо у господарствах населення. Попри незначне зростання в промисловому секторі, загальна тенденція залишається негативною.

Поголів'я худоби в Україні скорочується швидкими темпами

Станом на 1 березня 2026 року в Україні налічується 1 мільйон 745,5 тисячі голів великої рогатої худоби, з яких 953,1 тисячі – корови. Про це повідомляє Асоціація виробників молока з посиланням.

У місячному вимірі загальне поголів'я ВРХ зросло на 20,7 тисячі голів, або на 1%, однак кількість корів скоротилася на 5,6 тисячі голів (мінус 1%). У річному вимірі тенденція більш негативна: поголів'я ВРХ зменшилося на 337 тисяч голів (мінус 16%), а корів – на 197 тисяч (мінус 17%).

Більшість тварин утримується у промисловому секторі – 54%, тоді як 46% припадає на господарства населення.

Згідно з даними Державної служби статистики, на підприємствах наразі утримується 950,5 тисячі голів ВРХ, що незначно менше, ніж місяць тому. Водночас у річному вимірі цей сектор демонструє зростання: кількість худоби збільшилася на 4%, а корів – на 5%.

У господарствах населення ситуація протилежна. Тут зафіксовано зростання поголів'я за місяць, однак у річному вимірі відбулося суттєве скорочення. За останній рік кількість ВРХ у господарствах населення скоротилася на 369 тисяч голів (-32%), а кількість корів зменшилася на 215 тисяч голів (-28%).

Зверніть увагу! За даними статистики, у 14 областях України спостерігається зростання чисельності корів на сільськогосподарських підприємствах. Найбільші темпи приросту зафіксовано у Рівненській, Львівській та Харківській областях.

