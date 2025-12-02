В Україні за рік поголів'я ВРХ зменшилось на понад 220 тисяч

У жовтні 2025 року в Україні зафіксували зменшення поголів'я великої рогатої худоби в присадибному секторі на 62,9 тисячі голів. Водночас у промисловому секторі кількість худоби збільшується, хоч і доволі повільно.

Загальна кількість худоби в Україні зменшується

У присадибному та промисловому секторах України станом на 1 листопада 2025 року утримується понад 2 млн голів ВРХ, зокрема 1,1 мільйона корів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Порівняно до 1 жовтня 2025 року, поголів'я ВРХ в Україні скоротилося на 62,9 тисячі голів (−3%), а чисельність корів скоротилася на 16,4 тисячі голів (−1%).

Читайте також Чи можливо віддати землю в суборенду без дозволу орендодавця

Порівняно до 1 листопада 2024 року, за даними Держстату, поголів'я ВРХ скоротилося на 224 тисячі голів (−10%), зокрема корів – на 128 тисяч голів (−10%). Близько 47% тварин утримується на промислових підприємствах, а 53% – у господарствах населення.

Зверніть увагу! У промисловому секторі утримується 947,1 тисячі голів ВРХ, що на 2 тисячі голів більше (+0,2%) відносно 1 жовтня 2025 року. Поголів'я корів становить 384,1 тисячі і виросло на 500 голів (+0,1%) за останній місяць. За останній рік поголів'я ВРХ на підприємствах збільшилося на 28,6 тисячі голів (+3%), а кількість корів збільшилася на 8,8 тисячі голів (+2%).

У присадибному секторі знаходиться 1,07 млн голів ВРХ, що на 64 тисячі голів менше (−6%) порівняно до 1 жовтня 2025 року. Кількість корів у господарствах населення станом на 1 листопада 2025 року становила 721,2 тисячі голів, що на 17 тисяч голів менше (−2%), ніж місяць тому. За останній рік кількість ВРХ у господарствах населення скоротилася на 253 тисячі голів (−19%), а кількість корів зменшилася на 137 тисяч голів (−16%).

За попередніми даними Держстату, зростання чисельності поголів'я корів зафіксовано на сільськогосподарських підприємствах у:

Харківській області (+17%),

Львівській області (+13%),

Івано-Франківській області (+10%),

Хмельницькій області (+9%),

Тернопільській області (+9%),

Рівненській області (+8%),

Чернігівській області (+5%),

Волинській області (+3%),

Миколаївській області (+3%),

Київській області (+2%),

Вінницькій області (+2%),

Черкаській області (+2%),

Полтавській області (+1%),

порівняно до 1 листопада минулого року.

Близько 1000 свиней загинули на Чернігівщині через удар російських дронів